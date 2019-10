قال الناطق باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، الخميس، إن الأسبوع المقبل سوف يشهد تنسيقًا لاجتماع أعضاء مجلس النواب في القاهرة برعاية مصرية لمحاولة لملمة المجلس، وإيجاد رؤية واحدة للبرلمان كممثل شرعي للشعب الليبي قبيل اجتماع برلين المقبل.

وأكد بليحق: حرص رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح على عدم التشظي والانقسام في البلاد

