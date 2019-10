الوطنية لحقوق الإنسان تطالب بمحاسبة السويحلي لتحريضه على المجلس الأعلى للقضاء

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، الجمعة، عن أدانتها حملة التحريض والإساءة والتطاول على المجلس الأعلى للقضاء في ليبيا، من قبل الرئيس السابق للمجلس الاستشاري، عبد الرحمن السويحلي. محذرة من المساس بهيبة السلطة القضائية الليبية.

كما عبرت اللجنة في بيان لها عن رفضها التام لمثل هذه التعديات والإساءة والتحريض والتهديد، التي تطال السلطات القضائية ، ومحاولة إضعاف هيبتها ومنعها من القيام بمهامها.

وأكد البيان، على دعم اللجنة للمجلس الأعلى للقضاء ولاستقلالية السلطات القضائية الليبية.

وطالبت اللجنة، مكتب النائب العام بفتح تحقيق في ملابسات ما سمتها حملة التحريض والتهديد والإساءة التي تعرض لها المجلس الأعلى للقضاء من قبل الرئيس السابق للمجلس الاستشاري، ومحاسبته على هذه الجريمة التي يعاقب عليها القانون الجنائي الليبي ، بكونها جريمة تحريض وإساءة، وذلك بحسب ما ورد في البيان.

