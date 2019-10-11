أعلنت مديرية أمن بنغازي ضبط مصانع للخمور بمنطقة الماجوري، وذلك في إطار جهود قسم شرطة النجـدة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار في المواد المسكرة، وفق التعليمات الصادرة عن مدير أمن بنغــازي عادل عبد العزيز.

حيث قامت قوة أمنية مشتركة من قسم شرطة النجـدة وشعبة تحريات الصاعقة، إلى جانب مكتب الإعلام الأمني بالمديرية، بمداهمة أمنية استهدفت مجموعة من العناصر الإجرامية، تخصصوا في الاتجار بالمواد المسكرة بكميات كبيرة وعلانية.

وأثناء المداهمة تعرض أحد أعضاء قسم شرطة النجدة للإصابة المباشرة في الصدر، دخل على إثرها العناية المركزة، كما تلقى عنصر آخر إصابة في القدم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا