تصريحات مثيرة للمشري ويكشف عن مبادرة سياسة وعدد الاخوان في مجلس الدولة وسبب عدم فصل السويحلي

صرح رئيس مجلس الدولة والقيادي في حزب العدالة والبناء خالد المشري، إنه قادم على إطلاق مبادرة سياسية، مبنية على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في زمن محدد، مؤكداً على أنها مبادرة قابلة للتطبيق، وفقاً قوله.

وقال المشري، في لقاء مطول مع جريدة “الصباح” الورقية، نشر أمس الخميس، أنه خرج نهائيًا من جماعة الإخوان المسلمين، مشيرًا إلى أن مجلس الدولة يضمّ فقط أربعة أعضاء ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين.

ونفى المشري وجود جسم، اسمه كتلة الـ94، لافتاً إلى أن هناك 94 شخصاً اجتمعوا مرة واحدة خلال فترة ولاية المؤتمر الوطني السابق، مقدمين ملاحظاتهم على أداء رئيس المؤتمر آنذاك محمد المقريف في إدارة الجلسات، وحاليًا يتواجد 30% منهم في مجلس الدولة.

وأوضح المشري، أن مجلس الدولة“في الأصل يعود إلى المؤتمر الوطني العام السابق، الذي انتخب بإرادة الليبيين، وبأعلى نسبة من الناخبين.

ونوه المشري إلى أن مجلس الدولة يتشارك مع مجلس النواب في الصفة التشريعية، مشيرًا إلى أن المجلسين يعدان بمثابة غرفتين في العمل التشريعي.

وتحدى المشري، في لقائه مع يومية “الصباح” التي تصدر في طرابلس، أي شخص يثبت عليه أي مخالفة في تاريخه المهني من أول يوم عمل فيه بالدولة الليبية، وحتى الآن.

وعلق المشري على مسألة تغيير مفتي المؤتمر الوطني “الصادق الغرياني” وأنه من اختصاص “حكومة الوفاق”، مشيراً إلى أن فائز السراح يمكنه إصدار قرار بتغيير لجنة الإفتاء، بحسب تعبيره.

وكشف رئيس مجلس الدولة، أن عبدالرحمن السويحلي، لم يحضر أي جلسة للمجلس منذ تنحيته عن الرئاسة، وأنه جاء فقط يوم إعادة الانتخابات، كي يصوت لصالح مرشح آخر، مشيرًا إلى أن لائحتهم في المجلس تلزمهم بفصل أي عضو يتغيب لست جلسات، لكنهم يراعون السويحلي كونه كان رئيسًا سابقًا للمجلس.

وتابع قائلاً: “الحقيقة لم يتم تطبيق اللائحة على المتغيبين، واكتفينا بخصم 500 دينار عن كل جلسة غياب”، حسب قوله.

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