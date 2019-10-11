سلامة : نأمل أن يسفر مؤتمر برلين عن إصدار قرار من مجلس الأمن لوقف الحرب

ليبيا – عبر مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة عن أمله في أن يسفر مؤتمر برلين حول ليبيا المزمع عقده الشهر المقبل عن إصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يلزم القوى الأجنبية بوقف الحرب التي قال أنها تشهد تصعيداً مع ضرورة وضع آلية عاجلة لتطبيق حظر الأسلحة المفروض عليها.

سلامة وفي مقابلة مع وكالة “رويترز” للأنباء اليوم الجمعة قال :”التعبير عن الأمل والتشجيع والدعم الشفوي ليس ما أتطلع إليه، أنا أتطلع إلى تعبير واضح عن إرادة لإنهاء الحرب في ليبيا”.

وأضاف:”يجب التعبير عن ذلك بوضوح في قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومن خلال آلية للمتابعة من أجل حماية تطبيق هذا القرار”.

وإختتم سلامة حديثه بالقول:”إن لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة والتي تراقب حظر الأسلحة تحقق في عشرات الانتهاكات وإن التدخل الأجنبي الذي صار صارخاً بصورة أكبر من ذي قبل ينطوي على ما يمكن أو يحتمل أن يكون استعانة بمرتزقة أجانب ومشغلين لطائرات مسيرة قدمتها جهات خارجية”.

المرصد – متابعات

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