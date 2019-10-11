صور | الثني يوجه بصيانة المدينة الرياضية بنغازي

ليبيا – أجرى رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني أمس الخميس جولة تفقدية للمدينة الرياضية بنغازي رفقة رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة سالم بوزريدة وعدد من مسؤولي الهيئة.

الجولة شملت بحسب المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة كافة المنشآت والمرافق الرياضية بالمدينة الرياضية حيث أصدر الثني تعليماته بالبدء الفوري بصيانة مجمع سليمان الضراط وصالة ملعب كرة اليد والملعب الجانبي إضافة إلى مقرات الاتحادات الفرعية لمختلف الألعاب الرياضية بمحيط المدينة الرياضية.

كما أصدر التعليمات بالشروع في إنهاء العراقيل القانونية التي تحول دون استكمال صيانة الملعب الرئيسي للمدينة الرياضية بسب انسحاب جهاز المرافق الإدارية من استكمال المشروع.

وطالب الثني المسؤولين العمل على فك الارتباط بالشركة المسؤولة على صيانة ملعب الرياضية بنغازي والتعاقد مع شركات أخرى لتبدأ عملها وإكمال صيانة الملعب وفقا للقانون.

رئيس الحكومة المؤقتة أكد وقوفه التام إلى جانب قطاعي الشباب والرياضة ودعمه التام لهن بما يعود بالنفع على الشباب ويزيد من رقيهم ويحتويهم من كل الظواهر السلبية.

المرصد – متابعات

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