السراج: سنؤمن مدينة غريان عسكرياً وأمنياً ضد أي عدوان جديد

ليبيا – التقى رئيس الرئاسي فائز السراج أمس الخميس بوفد من مدينة غريان ضم كلًا من عضو مجلس النواب المنشق صلاح الزوييك وعميد البلدية يوسف البدري وآمر “قوة حماية غريان” التابعة للرئاسي إلى جانب عدد من الأعيان والحكماء بالمدينة.

اللقاء إستعرض بحسب المكتب الإعلامي للسراج مجمل الأوضاع في بلدية غريان وما عرضه أعضاء الوفد من مطالب تخص عددًا من المرافق الخدمية. وبدوره، جدد السراج التأكيد على متابعة تأمين مدينة غريان عسكريًا وأمنيًا ضد ما وصفه بـ”العدوان الجديد” (تقدم القوات المسلحة إلى المدينة) ودعم المرافق العامة والقطاعات الحيوية بالمدينة ، مشدداً على ضرورة توفير احتياجات المواطنين بصفة عاجلة.

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