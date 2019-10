الملف الليبي على طاولة محادثات وزير الخارجية الجزائري ونظيره البرتغالي

بحث وزير الخارجية الجزائري صبري بوقدوم، مع نظيره البرتغالي أوغوستو سانتوس سيلفا، الملفات المتعلقة بالتعاون الثنائي بين البلدين، والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما الوضع في ليبيا.

و أكد الطرفان خلال لقائهما على هامش أعمال المنتدى الرابع لوزراء خارجية البلدان الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط، الذي يعقد بإسبانيا، أكدا على ضرورة تكاتف الجهود الدولية لحل الأزمة الليبية، كما شددا على أن الحل السياسي هو المخرج الوحيد لهذه الأزمة.

