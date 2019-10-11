ليبيا وأفغانستان تتشابهان في أزمة اقتصادية حساسة

وصف التقرير الاقتصادي العالمي السنوي للعام 2019 “دافوس” الذي اطلعت 218 على نسخة منه المؤسسات الليبية المرتبطة بسوق العمل بأنها تمر بأزمة شبيهة بتلك التي تمر بها المؤسسات في أفغانستان.

وجاء هذا في البند المتعلق بسوق العمل وحقوق العمال حيث يعتمد التقييم على حماية العمال في وظائفهم وحق الإضراب والحقوق الإجرائية والمساواة والعدالة الاجتماعية.

وقيم تقرير التنافسية الاقتصادية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي اقتصاد 141 دولة تم تقيمها على مرحلتين، المرحلة الأولى تضمنت مراجعة بيانات الدول الاقتصادية ويعتمد التقييم عليها بنسبة 70% ويتم تغطية 30% من المرحلة الثانية عبر استطلاعات الرأي واستبانة كبار المستثمرين في الدول على أن يتم تقييم أداء المؤسسات عبر 103 مؤشرات يضم 12 محورا أساسيا.

وجاءت سنغافورة الأولى عالميا بعد تفوقها على أمريكا بالمقارنة مع أداء العام الماضي وجاءت الإمارات العربية المتحدة الأولى عربيا.

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