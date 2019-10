أصدرت بعثة ليبيا بالاتحاد الأوروبي اعتراضا على استضافة وزير خارجية الحكومة المؤقتة عبد الهادي الحويج في البرلمان الأوروبي.

وأعربت البعثة عن استغرابها من استضافة نائب بالبرلمان الأوروبي لمواطن ليبي ينتحل صفة وزير خارجية ليبيا، وذلك وفقا ما جاء في البيان.

وقالت البعثة في رسالتها للبرلمان الأوروبي، أن ” استضافة المنتحل لصفة وزير الخارجية يمنح منصة لشخص يرفض الحكم المدني”.

The post بعثة ليبيا بالاتحاد الأوروبي تعترض على استضافة “الحويج” appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية