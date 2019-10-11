الثني يبحث مع الجهاني سير عمل مشاريع الحكومة المؤقتة في مدينة بنغازي

ليبيا – التقى رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني أمس الخميس عضو مجلس النواب عن بنغازي عصام الجهاني.

اللقاء ناقش بحسب المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة سير عمل مشاريع الحكومة في مدينة بنغازي خاصة فيما يتعلق بلجنة إعادة الاستقرار للمدينة.

وبدوره،أثنى الجهاني على دور الثني في متابعة كافة مشاريع إعادة الاستقرار التي تشهدها مدينة بنغازي،مؤكدا أنها تشهد تقدما ملحوظا في كافة القطاعات من توصيل شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء وغيرها.

كما تطرق الاجتماع لأبرز المعوقات التي تواجه سير عمل الحكومة وكيفية وضع الحلول الكفيلة بتذليلها.

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