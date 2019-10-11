القبض على شاحنتي وقود مهربتين في صحراء الجغبوب

تمكنت الكتيبة أربعمئة وواحد استطلاع، التابعة لمنطقة طبرق العسكرية، من القبض على شاحنتين محملتين بالوقود في عمق الصحراء، كانتا تنويان تهريبه خارج الحدود.

وحسب المكتب الإعلامي لمنطقة طبرق العسكرية، فإن عملية القبض تمت في بحر الرمال جنوب واحة الجغبوب، أثناء دورية قامت بها سرية تابعة للكتيبة، حيث جرت عملية مطاردة للمهربين قبل القبض عليهم.

وأوضح آمر الدورية راف الله عوض، أن المهربين يحملون الجنسية التشادية، ويعملون ضمن منظومة تمتهن تهريب الوقود إلى خارج الحدود وإلى أماكن مشبوهة خارج السيطرة.

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