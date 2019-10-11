الصحة العالمية تمنح ليبيا شهادة الخلو من مرض شلل الأطفال

أعلنت منظمة الصحة العالمية، منح ليبيا شهادة الخلو من مرض شلل الأطفال لعام 2018م.

وأرجع د.عبدالمجيد المجريسي، نتيجة تقرير خلو ليبيا من المرض إلى قوة البرنامج الوطني لاستئصال شلل الأطفال في ليبيا واستمرار دعم المركز الوطني لمكافحة الأمراض له.

من جانبه، قال أ.د بدر الدين بشير النجار “إن قوة برنامج الرصد والتقصي في ليبيا ونجاح حملة التطعيمات العام الماضي ضد مرض شلل الأطفال كانا عاملا أساسيا في خلو ليبيا من شلل الأطفال”، مشيرا إلى ضرورة تكاثف الجهود من أجل استمرار نجاح برنامج الرصد والتقصي وبالأخص برنامج استئصال شلل الأطفال في ليبيا.

يشير إلى أن مرض شلل الأطفال من الأمراض السارية التي تحظى باهتمام المركز الوطني لمكافحة الأمراض ومنظمة الصحة العالمية للقضاء عليه نهائيا، ويعتمد القضاء عليه على الاستمرار في دعم برامج الرصد واستئصال المرض.

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