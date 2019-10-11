غارة على تجمع لشورى بنغازي ودرنة في تاجوراء

طرابلس-العنوان

قال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة إن السلاح الجوي استهدف صباح اليوم الجمعة مزيدًا من تجمعات المجموعات المسلحة في تاجوراء المتحالفة مع حكومة الوفاق.

وأكد المركز، أن السلاح الجوي نفذ ضربة على تجمع ضم شورى بنغازي ودرنة الإرهابيين وعدد من المرتزقة.

وتأتي هذه العملية في إطار مواصلة السلاح الجوي لضرباته الجوية على المجموعات المسلحة المتحالفة مع حكومة الوفاق.

وكان المركز، قد ذكر أن السلاح الجوي نفذ يوم الخميس عدد من الغارات استهدفت تمركزات مسلحي حكومة الوفاق في عدة محاور بطرابلس وكذلك في مصراتة.

وأفاد أن السلاح الجوي استهدف تجمعًا لمسلحي الوفاق في كسارات “رأس اللفع” بخمس ضربات ودمر آلياتها، كما قصف رتلًا بمنطقة الكريمية، وشن أيضًا غارة على مواقع لـ “كتيبة حطين” بمصراتة، وضرب آليات وصلت إلى معسكر اللواء الرابع بالعزيزية فجر يوم الخميس.

وتعتمد القوات المسلحة على السلاح الجوي لدك قوات الوفاق في المنطقة الممتدة من سرت وحتى زوارة.

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