كشفت صحيفة الاتحاد الإماراتية نقلا مصدر استخباراتي ليبي عن وصول منظومات دفاع جوي من تركيا وصواريخ مضادة للطائرات لدعم المليشيات المسلحة في مدينة مصراتة غرب البلاد.

وأكد المصدر أن الميليشيات المسلحة نقلت منظومات الدفاع الجوي التركي إلى معسكر للمسلحين على الطريق الساحلي في مدينة مصراتة.

