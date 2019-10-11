الثني يتابع سبل توفير احتياجات بلديات النواحي الأربع

عقد رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني أمس في بنغازي اجتماعا مع عمداء بلديات النواحي الأربع، وعضوي مجلس النواب عن النواحي الأربع الصادق محمد إدريس وعلي مفتاح المجدوب، بحضور عدد من المسؤولين.

وحسب الحكومة فقد بحث الاجتماع احتياجات البلديات وكيفية توفيرها من قبل الحكومة، خاصة في مجال السلع المدعومة والسيولة والمختنقات العاجلة، كما تمت مناقشة المشاريع التي تنفذها الحكومة في بلديات السايح والعواتة وقصر بن غشير، ونسب الإنجاز فيها والعراقيل التي تواجهها، وكيفية حلحلتها لضمان سير عملها على أكمل وجه.

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