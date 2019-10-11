الثني يأمر بتوفير كافة إحتياجات بلديات النواحي الأربعة

ليبيا – عقد رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني أمس الخميس اجتماعا مع عمداء بلديات النواحي الاربعة عبد الرازق ابوبكر عميد بلدية السايح ومحمد ابراهيم عميد بلدية العواتة ولطفي سالم عميد بلدية قصر بن غشير وعضوي مجلس النواب عن النواحي الاربعة الصادق ادريس وعلي المجدوب.

الإجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة احتياجات البلديات وكيفية توفيرها من قبل الحكومة و خاصة في مجال السلع المدعومة السيولة والمختنقات العاجلة.

كما تم بحث المجتمعون المشاريع التي تنفذها الحكومة في البلديات المذكورة من حيث نسب الانجاز فيها والعراقيل التي توجهها وكيفية حلحلتها لضمان سير عملها على اكمل وجه.

هذا وحضر اللقاء كل من رئيس لجنة الازمة بالمنطقة الغربية اللواء عبد الله عون ووكيل وزارة الداخلية بالمنطقة الغربية وعضو لجنة الازمة بالمنطقة البهلول الصيد ومدير المكتب الخاص لرئيس مجلس الوزراء الطاهر محمد الطاهر .



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