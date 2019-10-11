عقيل: تركيا والميليشيات التي تدعمها في ليبيا فشلوا في حربهم ضد الجيش

ليبيا – أكد رئيس حزب الإئتلاف الجمهوري عزالدين عقيل أن ما وصفه بـ” العدوان التركي” على سوريا لا يختلف عن رداءة الأداء السياسي والدبلوماسي التركي في الشأن الليبي ففي كل ساحات الحرب الليبية كان الاخفاق ملازما للعسكرية التركية والمليشيات التي تدعمها.

عقيل أشار في تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” أمس الخمس إلى أن تركيا فشلت في الحرب التي تديرها بشكل مباشر ضد الجيش الليبي.

وأضاف :”الفشل التركي أتى على الرغم من الإمكانيات التي حشدها أردوغان ووجود غرف عملياته وخبرائه العسكريين الذين يديرون المعركة بالطائرات التركية المسيرة على الأراضي الليبية”.

كما أكد على أن الجيش قام بتطوير منظومة تشويش ضد الطائرات المسيرة التي تشكل العمود الفقري والداعم الرئيسي الذي يقدمه أردوغان للمليشيات.

رئيس حزب الإئتلاف الجمهوري أشار إلى أن فشل الطائرات المسيرة التركية في ليبيا يعد الصدمة الثانية لأردوغان بعد صدمته الأولى بفشل سياراته المدرعة وباقي معداته الحربية الأرضية التي زود بها الميليشيات من قبل وعدم قدرة حلفائه من الإرهابيين على استخدامها أمام تفوق خبرات الجيش .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية