السيسي والملك عبدالله يناقشان الجهود الإقليمية في الحرب على الإرهاب لقطع جذوره من منابعها

ليبيا – بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس الخميس مع ملك الأردن عبد الله الثاني تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب.
بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح عبر مكتبها الإعلامي بأن المباحثات تناولت آخر مستجدات الجهود الجارية للتوصل لحلول سياسية للأزمات التي تمر بها المنطقة وكذلك الجهود الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب وفق مقاربة شاملة تستهدف قطع جذور الإرهاب من منابعها.
وبدوره، أكد السيسي رفض مصر للعدوان التركي على سيادة وأراضي سوريا الذي يتنافى مع قواعد القانون الدولي وقواعد الشرعية الدولية، محذراً من التداعيات السلبية على وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية وعلى مسار العملية السياسية في سوريا وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254 وكذا على الاستقرار والأمن في المنطقة بأسرها.
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