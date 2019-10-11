1.16 دينار الحصة الفردية للتنمية لكل مواطن ليبي

ما زال حجم الإنفاق على الباب الثالث المتعلق بالتنمية متوضعا بالمقارنة مع الإنفاق الاستهلاكي على الدعم والمرتبات والنفقات التسييرية، وأظهرت بيانات مصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية حول مصروفات الفترة منذ مطلع يناير حتى سبتمبر من العام الجاري تفاصيل كثيرة، وقال البنك المركزي إن إنفاق التنمية على الفترة ذاتها بلغ 2.258 مليار دينار.

وأظهر تحليل بيانات خاص بـ218 أن معدل الإنفاق الفردي بلغ 1.12 دينار يوميا كمخصصات للتنمية بالنظر إلى آخر إحصائية رسمية حول سكان ليبيا البالغ عددهم 7.450 ملايين نسمة، بينما أظهرت بيانات وزارة المالية عن الفترة ذاتها ارتفاعا بفارق بسيط حيث أوضحت البيانات أن مصروفات باب التنمية بلغت2.351 مليار دينار وبتحليل للبيانات فإن الحصة الفردية لكل مواطن بلغت 1.16 دينار يوميا و 35 دينارا شهريا لكل مواطن.

أما مصروفات باب الدعم عن الفترة ذاتها ووفقا لتقرير وزارة المالية فقد بلغ أكثر من 5.318 مليارات دينار وشملت المصروفات على الأدوية والمحروقات وقطاع الكهرباء والنظافة العامة والمياه والصرف الصحي وسُيِّل فِعليا لدعم المحروقات فقط 3.150 مليارات دينار أي بحصة فردية يومية قدرها 1.56 قرش لكل مواطن.

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