ليبيا تتحصّل على شاهدة الخلو من شلل الأطفال

منحت منظمة الصحة العالمية ليبيا شهادة الخلو من مرض شلل الأطفال لعام 2018، وذلك بحسب ما أعلنه مكتب الإعلام والتوثيق بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وأرجع أطباء مختصون هذا القرار إلى قوة البرنامج الوطني لاستئصال شلل الأطفال في ليبيا واستمرار دعم المركز الوطني لمكافحة الأمراض له، بالإضافة إلى قوة برنامج الرصد والتقصي المُتبّع في ليبيا ونجاح حملة التطعيمات ضد المرض التي جرت العام الماضي.

وأشار المركز إلى أن “مرض شلل الأطفال يُعتبر من الأمراض السارية التي تحظى باهتمام المركز الوطني لمكافحة الأمراض ومنظمة الصحة العالمية للقضاء عليه نهائيا، ويعتمد القضاء عليه على الاستمرار في دعم برامج الرصد واستئصال المرض”.

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