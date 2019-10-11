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ليبيا تتحصّل على شاهدة الخلو من شلل الأطفال

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

منحت منظمة الصحة العالمية ليبيا شهادة الخلو من مرض شلل الأطفال لعام 2018، وذلك بحسب ما أعلنه مكتب الإعلام والتوثيق بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وأرجع أطباء مختصون هذا القرار إلى قوة البرنامج الوطني لاستئصال شلل الأطفال في ليبيا واستمرار دعم المركز الوطني لمكافحة الأمراض له، بالإضافة إلى قوة برنامج الرصد والتقصي المُتبّع في ليبيا ونجاح حملة التطعيمات ضد المرض التي جرت العام الماضي.

وأشار المركز إلى أن “مرض شلل الأطفال يُعتبر من الأمراض السارية التي تحظى باهتمام المركز الوطني لمكافحة الأمراض ومنظمة الصحة العالمية للقضاء عليه نهائيا، ويعتمد القضاء عليه على الاستمرار في دعم برامج الرصد واستئصال المرض”.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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