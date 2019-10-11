سلامة يشدد على وقف الانتهاكات الدولية لحظر الأسلحة في ليبيا

أخبار ليبيا24

قال ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة إن لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة التي تراقب حظر الأسلحة تحقق في عشرات الانتهاكات لقرار تطبيق حظر الأسلحة المفروض على ليبيا.

وأضاف سلامة في مقابلة مع يويترز إن التدخل الأجنبي الذي صار” صارخا بصورة أكبر“من ذي قبل ينطوي على ما يمكن أو يحتمل أن يكون استعانة بمرتزقة أجانب ومشغلين لطائرات مسيرة قدمتها جهات خارجية.

وأشار سلامة إلى إن نظام الإعلان عن الانتهاكات يحتاج إلى أن يكون أسرع وأكثر ”تفاعلية“. وقال: ”نحتاج منهم إلى أن يعبروا عن أنفسهم فور كشف الحقيقة وألا ينتظروا تقريرا يصدر في نهاية العام“.

وتابع: ”نحتاج إلى أن تكون لجنة العقوبات أكثر نشاطا في معاقبة من ينتهكون حظر السلاح، ونحتاج من الدول التي تنتج تلك الأسلحة أو تجلبها أن تلتزم علنا بوقف أي نقل للأسلحة إلى ليبيا“.

وأعرب سلامة عن أمله في أن يسفر مؤتمر برلين الدولي المقبل حول ليبيا عن إصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يلزم القوى الأجنبية بوقف حرب بالوكالة تشهد تصعيدا ووضع آلية عاجلة لتطبيق حظر الأسلحة المفروض عليها.

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