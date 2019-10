عقد رئيس جهـاز مكافحـة الظواهر السلبية والهدامة فرج أقعيم، اجتماعًا ضم ضباط وضباط صف بالجهاز.

وناقش رئيس الجهاز فرج أقعيم آلية وضع خطط العمل، وتوجيه الإرشادات والتعليمات لكافة ضباط وضباط صف وأفراد الجهاز.

