وصف عضو مجلس النواب علي القايدي التدخل التركي في سوريا بـ”السافر” بعد “انتهاك سيادة دولة عربية دون مبرر”.

وأكد القايدي، أن مجلس النواب أصدر بيان استنكار ضد التدخل التركي العسكري لمطالبة الجامعة العربية بإعادة كرسي سوريا من جديد، ودعوة مجلس الأمن لمحاسبة تركيا على عمليتها العسكرية.

وأضاف ، أن سوريا دولة عربية ذات سيادة مستقلة والتدخل التركي يأتي “لتصفية الحسابات مع الأكراد في ظل غياب كامل للسلطات السورية”.

ويشير القايدي إلى أن حكومة الوفاق، لم تستنكر العدوان على سوريا والتزمت الصمت بعد تحالفها مع النظام التركي.

The post برلماني: “الوفاق” التزمت الصمت ولم تدين العدوان التركي على سوريا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية