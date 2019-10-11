اخبار ليبيا الان

برلماني: “الوفاق” التزمت الصمت ولم تدين العدوان التركي على سوريا

تم النشر منذُ ساعة واحدة
تعليق
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

 

وصف عضو مجلس النواب علي القايدي التدخل التركي في سوريا بـ”السافر” بعد “انتهاك سيادة دولة عربية دون مبرر”.

وأكد القايدي، أن مجلس النواب أصدر بيان استنكار ضد التدخل التركي العسكري لمطالبة الجامعة العربية بإعادة كرسي سوريا من جديد، ودعوة مجلس الأمن لمحاسبة تركيا على عمليتها العسكرية.

وأضاف ، أن سوريا دولة عربية ذات سيادة مستقلة والتدخل التركي يأتي “لتصفية الحسابات مع الأكراد في ظل غياب كامل للسلطات السورية”.

ويشير القايدي إلى أن حكومة الوفاق، لم تستنكر العدوان على سوريا والتزمت الصمت بعد تحالفها مع النظام التركي.

The post برلماني: “الوفاق” التزمت الصمت ولم تدين العدوان التركي على سوريا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • العالم كله ضد اردوغان فيما عدا دلدولان لاردوغان تميم والسراج وان كان اردوغان وقع فى مصيدة نصبها الامريكان والروس كل حسب مصالحه فروسيا تتركه يسيطر على منطقة كان بها امريكان وبعدها يمكنه ابعادهم وتسليمها للنظام السورى وفى نفس الوقت ابعاده عن ادلب المهم انه فى النهاية ستتجمع قوات الدول الغربية لتكون هناك حرب كونية وردت فى حديث بصحيح مسلم تنتهى المعركة بفتح اسطنبول (القسطنطينية ) من 1400 سنة يعرف رسول الله انهم منحرفون عن الاسلام وتفتح بدون سلاح فقط بالتهليل والتكبير وسبب المعركة اسرى طلب الغرب تسليم اسرى المسلمين تخيل وجود 70 الف اسير من داعش الان
    عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق، فيخرج إليهم جلب من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ، فإذا تصافوا قالت الروم: خلو بيننا وبين الذين سُبُوا منا نقاتلهم. فيقول المسلمون: لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا فيقاتلونهم، فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبداً، ويقتل ثلث هم أفضل الشهداء عند الله عز وجل، ويصبح ثلث لا يفتنون أبداً، فيبلغون القسطنطينية فيفتحون، فبينما هم يقسمون غنائمهم وقد علقوا سلاحهم بالزيتون إذ صاح الشيطان إن المسيح قد خلفكم في أهليكم. قال النووي: روي سبوا على وجهين: فتح السن والباء وضمهما، قال القاضي في المشارق: الضم رواية الأكثرين، قال: وهو الصواب…. ففي هذا الحديث إشارة إلى أنه يسبق المعركة معارك يغنم فيها المسلمون غنائم من بينها أسرى، وهؤلاء الأسرى يسلمون ويكونون في صفوف المسلمين.

    رد