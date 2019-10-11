السودان تدعو للتحقيق بمقتل مواطناتها في بنغازي

استدعت وزارة الخارجية السودانية القائم بأعمال سفارة ليبيا بالخرطوم على خلفية مقتل مواطنات سودانيات في الأيام الماضية بمدينة بنغازي.

وأعرب المدير العام للشؤون القنصلية بالوزارة خالد محمود عن استنكار وقلق الحكومة السودانية من هذه الجرائم، داعياً السلطات الليبية للقيام بما يلزم للقبض على الجناة بأسرع ما يمكن وتقديمهم للمحاكمة، وتوفير الحماية والأمن لكل المواطنين السودانيين الموجودين بليبيا.

من جانبه تقدم القائم بالأعمال الليبي بالتعازي لأسر الفقيدات وعبر عن استنكاره للجرائم، ووعد بنقل الرسالة للسلطات المعنية في ليبيا، مؤكدا حرصها على حماية المواطنين السودانيين والحفاظ على الروابط الأخوية المتينة بين البلدين.

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