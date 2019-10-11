صيانة ثاني أكبر الملاعب في ليبيا هل تتحقق

أخبار ليبيا24

أصدر رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة عبدالله الثني يوم الخميس التعليمات بالشروع في إنهاء العراقيل القانونية التي تحول دون استكمال صيانة الملعب الرئيسي ببنغازي الواقع داخل المدينة الرياضية بسبب انسحاب جهاز المرافق الإدارية من استكمال المشروع.

وطالب الثني المسؤولين بالعمل على فك الارتباط بالشركة المسؤولة عن صيانة الملعب والتعاقد مع شركات أخرى لتبدأ عملها وإكمال صيانة الملعب وفقا للقانون.

وملعب بنغازي سنة 1967هو ثاني أكبر ملاعب كرة القدم في ليبيا بعد ملعب طرابلس كما أنه يحتل التصنيف الـ26 أفريقيًا حيث يمكنه استيعاب نحو 50 ألف متفرج.

وشهد الملعب من تأسيسه مباريات محلية ودولية كثيرة على أرضيته، والتي من أبرزها على الصعيد المحلي لقاءات “الديربي” بين فريقي الأهلي بنغازي والنصر، مواجهات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم في نسخته الـ13 التي استضافتها ليبيا في الفترة بين 5 إلى 19 مارس 1982 بالمجموعة الثانية والتي ضمت كل من الجزائر والكاميرون وغانا وأثيوبيا.

وكان مشروع صيانة الملعب قد توقف عقب أحداث ثورة السابع عشر من فبراير بعد أن جرى العمل على تنفيذه من قبل إحدى الشركات في 2009 ضمن مشروع تحسين البنية التحتية وذلك تمهيداً لاستضافة ليبيا حينها كأس الأمم الأفريقية في 2013.

وعقب إغلاق الملعب رسميًا لغرض الصيانة، افتتحت ليبيا بضواحي بنغازي في 5 مارس 2009 ملعب شهداء الذي يسع لـ11 ألف متفرج، وذلك من أجل إقامة المباريات لحين استكمال الملعب الرئيسي وسط بنغازي.

وأجرى الثني رفقة رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة المهندس سالم بوزريدة جولة تفقدية للمدينة الرياضية بنغازي شملت كافة المنشآت والمرافق الرياضية بالمدينة الرياضية.

وأصدر كذلك تعليماته بالبدء الفوري بصيانة مجمع سليمان الضراط الرياضي وصالة ملعب كرة اليد والملعب الجانبي، إضافة إلى مقرات الاتحادات الفرعية لمختلف الألعاب الرياضية بمحيط المدينة الرياضية.

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