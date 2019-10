أكد عضو مجلس النواب مصباح أوحيدة ، أنه “لا يمكن المرور إلى الحلول السياسية قبل حسم مصير الميليشيات المسلحة الداعمة لحكومة الوفاق “.

وقال أوحيدة، في تصريحات صحفية له ، أنه ” يتوقع فشل المؤتمر في صورة ما إذا كانت الميليشيات ضمن أجنداته”

