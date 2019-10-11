الحرس البلدي يتوعّد بنشر أسماء مطاعم مُخالفة ببنغازي

أعلن جهاز الحرس البلدي بنغازي عن ضبط مخزن يحتوي على كميات كبيرة من اللحوم الفاسدة يتم توزيعها على مطاعم المدينة، حيث تمت مداهمة المخزن بالتعاون مع شرطة المدينة.

وتم الكشف عن أمر المخزن بعد ورود معلومات لمركز شرطة بنغازي تُفيد بوجود مخزن في شارع عمر بن العاص يحتوي على لحوم فاسدة.

وبعد التحقيق مع المسؤولين عن المخزن، اعترفوا بأسماء ومناطق المطاعم التي تشتري هذه اللحوم، لينتقل عناصر الشرطة إليها بالتنسيق مع جهاز الحرس البلدي وبرفقة المفتش الصحي ويقوم بإقفالها.

وتوعد جهاز الحرس البلدي بنشر أسماء المطاعم التي تهاونت بصحة المواطنين والبالغ عددها 4 مطاعم، منوّها إلى أنه سيقوم بذلك بعد الحصول على إذن من النيابة العامة.

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