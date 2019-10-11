تحضيرات لحملة التوعية بسرطان الثدي في الجميل

أقيم في المركز الثقافي ببلدية الجميل التابع لمكتب الثقافة الاجتماع التحضيري للحملة الوطنية التوعوية حول سرطان الثدي والتي يشرف عليها اتحاد الشباب الليبي لمكافحة السرطان.

وتم خلال الاجتماع تشكيل لجنة رئيسية تفرعت منها نحو اثنتين وعشرين لجنة على مستوى ليبيا، ستعمل كل منها في نطاق المنطقة المُكلفة بها.

واجتمعت لجنة مدينة الجميل المكونة من الفئات الداعمة للحملة والمتكونة من أطباء وأعضاء من منظمات المجتمع المدني ونشطاء وإعلاميين وأشخاص ساهموا في هذه الحملة بجملة من الأفكار والاقتراحات التي من شأنها دعم نجاح الحملة التي تستمر طيلة شهر أكتوبر الحالي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية