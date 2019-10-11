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تحضيرات لحملة التوعية بسرطان الثدي في الجميل

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أقيم في المركز الثقافي ببلدية الجميل التابع لمكتب الثقافة الاجتماع التحضيري للحملة الوطنية التوعوية حول سرطان الثدي والتي يشرف عليها اتحاد الشباب الليبي لمكافحة السرطان.

وتم خلال الاجتماع تشكيل لجنة رئيسية تفرعت منها نحو اثنتين وعشرين لجنة على مستوى ليبيا، ستعمل كل منها في نطاق المنطقة المُكلفة بها.

واجتمعت لجنة مدينة الجميل المكونة من الفئات الداعمة للحملة والمتكونة من أطباء وأعضاء من منظمات المجتمع المدني ونشطاء وإعلاميين وأشخاص ساهموا في هذه الحملة بجملة من الأفكار والاقتراحات التي من شأنها دعم نجاح الحملة التي تستمر طيلة شهر أكتوبر الحالي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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