توقيع عقود استثمارات سياحية في الجبل الأخضر

بحضور عدد من النواب ومسؤولي الحكومة المؤقتة وعمداء البلديات ورجال الأعمال احتفلت شركة الجبل الأخضر للتطوير والاستثمار السياحي بتوقيع عدد من عقود الاستثمار لعدة مواقع سياحية.

وتضمنت الاحتفالية التي شهدتها مدينة البيضاء تعريفا بالمواقع التي ستقوم الشركة بتأهيلها وصيانتها بغرض الاستثمار في قطاع السياحة التابع للحكومة المؤقتة.

والمواقع التي ستستهدفها الصيانة هي مصيف الحمامة التابع لبلدية الساحل المعروف باسم استراحة الملك، وفندق المنصورة بمدينة شحات، بالإضافة لمصيف 1805 درنة، ومصيف طلميثة.

وتعتبر هذه الاحتفالية بتوقيع هذه العقود بمثابة الانطلاقة نحو استثمار سياحي حقيقي لمنطقة الجبل الأخضر.

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