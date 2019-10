أعلن سفير ليبيا لدى الاتحاد الأوروبي حافظ قدور إلغاء البرلمان الأوروبي الدعوة الموجهة من أحد نوابه إلى وزير الخارجية بحكومة المؤقتة عبد الهادي الحويج لزيارة بروكسل.

وكانت بعثة ليبيا بالاتحاد الأوروبي قد أصدرت بيان اعتراضا على استضافة وزير خارجية الحكومة المؤقتة عبد الهادي الحويج في البرلمان الأوروبي.

