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نواب منقطعون يلتقون وكيل الخارجية التركي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

التقى وفد من أعضاء مجلس النواب المنقطعين عن جلسات البرلمان في طبرق والمجتمعين في طرابلس بوكيل وزارة الخارجية التركية في أنقرة خلال الزيارة التي أقامها الوفد إلى تركيا.

وبحث النواب خلال اللقاء عدة مواضيع تتعلق بالعلاقات الثنائية بين ليبيا وتركيا وتعزيز التعاون المشترك ودعم العلاقات بين البلدين.

والتقى وفد النواب خلال الزيارة مع عدد من سفراء الدول العربية المعتمدين لدى تركيا وذلك لتبادل وجهات النظر والتطرق إلى الأوضاع الراهنة في ليبيا ودعم الاستقرار فيها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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