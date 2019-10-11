نواب منقطعون يلتقون وكيل الخارجية التركي

التقى وفد من أعضاء مجلس النواب المنقطعين عن جلسات البرلمان في طبرق والمجتمعين في طرابلس بوكيل وزارة الخارجية التركية في أنقرة خلال الزيارة التي أقامها الوفد إلى تركيا.

وبحث النواب خلال اللقاء عدة مواضيع تتعلق بالعلاقات الثنائية بين ليبيا وتركيا وتعزيز التعاون المشترك ودعم العلاقات بين البلدين.

والتقى وفد النواب خلال الزيارة مع عدد من سفراء الدول العربية المعتمدين لدى تركيا وذلك لتبادل وجهات النظر والتطرق إلى الأوضاع الراهنة في ليبيا ودعم الاستقرار فيها.

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