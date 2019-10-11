“عقول ليبية” تبتكر مشروعاً لنظام قبول المؤسسات التعليمية

قدم عدد من مهندسي مركز البحوث الهندسية وتقنية المعلومات وكلية العلوم التقنية ببني وليد مقترحا لوزارة التعليم بحكومة الوفاق لمشروع حول ميكنة نظام القبول بالمؤسسات التعليمية.

واستعرض المهندسون خلال اجتماعهم مع وكيل وزارة التعليم مشروعهم الذي يهدف لإيجاد حلول الكترونية لتسهيل عمليات تسجيل الطلاب وعرض نتائجهم بالمؤسسات التعليمية إضافة لإصدار التقارير والإحصائيات المتعلقة بجميع المراحل التعليمية.

كما سيوفر النظام المقترح معلومات ميسرة عن كل المؤسسات التعليمية ستساعد طلبة الشهادة الثانوية والتعليم الفني المتوسط على تحديد المعاهد والكليات التي يرغبون في مواصلة دراستهم فيها.

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