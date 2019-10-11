تواصل أعمال الصيانة لموقع مراقبة التعليم في سرت

تتواصل أعمال الصيانة الشاملة لموقع مراقبة تعليم سرت ومكتب الامتحانات التي تشرف علية البلدية ضمن أعمال صندوق دعم الاستقرار الذي تديره وزارة التخطيط وينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP.

وتجاوزت نسبة الإنجاز في أعمال الصيانة 80 بالمئة حيث تشمل المقر المكون من طابقيين والترميمات والسباكة والمواد الصحية والإنارة والأبواب والنوافذ والطلاء والكهرباء.

ودعم صندوق دعم الاستقرار صيانة 12 مؤسسة تعليمية فيما يجري العمل على صيانة مؤسسات تعليمية أخرى ومرافق صحية.

يذكر أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق دعم الاستقرار في ليبيا عملا خلال الأشهر الماضية على صيانة عدد لا بأس به من المدارس في سرت بعد تعرضها للدمّار عقب الحرب التي دارت مؤخرا في المدينة.

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