كشفت غرفة عمليات الكرامة التابعة الجيش عن استهداف لتجمع عناصر جماعات مسلحة بالكورنيت.

وقالت الغرفة ، في تدوينة لها عبر صفحتها بموقع الفيسبوك ، إن “عدد كبير من سيارات الاسعاف وصلت لمستشفى القلب تاجوراء بسبب استهداف تجمع لأفراد من الميليشيات بالكورنيت “.

