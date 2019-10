التقى وزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق ميلاد الطاهر؛ مع رئيس بعثة مفوضية شؤون اللاجئين جون بول كفالياري.

وبحث الطرفان آفاق التعاون في مجال دعم ومساندة الاستجابة للنزوح، و أعمال المفوضية على مستوى النازحين أو اللاجئين.

