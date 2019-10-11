ضبط لحوم فاسدة مجهزة للبيع في بنغازي

أخبار ليبيا24

ضبط جهاز الحرس البلدي بنغازي يوم الخميس أثناء جولة تفتيشية على المحلات التجارية لحوم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك البشري، وقام بإحالة المخالفين إلى النيابة العامة.

وأكد الجهاز أن الحملات مستمرة حفاظًا على صحة وسلامة المواطن من عديمي الضمير الذين لا يهمهم إلا جني المال، على حد تعبيره.

وكان الجهاز قد ضبط خلال الفترة الماضية وافدين من جنسيات عربية يقومون بتجميع الدواجن النافقة لإعدادها للبيع للمحلات التجارية.

ونبه جهاز الحرس البلدي المواطنين وأصحاب المحال التجارية والمطاعم من التعامل مع أي بضائع مجهولة المصدر، خصوصا اللحوم حرصًا على سلامة وصحة المواطنين.

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