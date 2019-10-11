وزير التعليم بالمؤقتة يحث على انطلاق العام الدراسي في موعده

عقد وزير التعليم بالحكومة المؤقتة فوزي عبد الرحيم أمس، اجتماعا موسعا مع مراقب التعليم ببنغازي، ومدير إدارة التعليم الحر، ومديري مكاتب الخدمات التعليمية، وعدد من مديري المؤسسات التعليمية ببلدية بنغازي.

ووفق الوزارة، فقد أعرب وزير التعليم عن ثقته التامة في معلمي مدينة بنغازي، بشأن افتتاح المدارس أمام الطلاب في الموعد المقرر من وزارة التعليم يوم الأحد المقبل، مؤكدا أن الوزارة بذلت كل ما بوسعها فيما يتعلق بقانون زيادة المرتبات الذي اعتمده مجلس النواب، كما أكد وزير التعليم أن حق المعلمين محفوظ، وسيصرف من موعد صدور القانون بالخصوص.

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