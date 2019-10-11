تعليم المؤقتة: تواصل توزيع الكتاب المدرسي على البلديات

تابع وزير التعليم بالحكومة المؤقتة فوزي عبد الرحيم، عمليات وصول دفعات الكتاب المدرسي للعام الدراسي الجديد 2019 – 2020، وذلك خلال زيارته إلى مقر المخازن التعليمية فرع بنغازي.

وأوضحت الوزارة أن هذه الزيارة تأتي في إطار اهتمام وزير التعليم، ومتابعته لتوفير التجهيزات والوسائل التعليمية الخاصة بانطلاق العام الدراسي، وسير العملية التعليمية في كافة مراقبات التربية والتعليم بالبلديات.

هذا وأكدت الوزارة أن قوافل الكتاب المدرسي قد بدأت تصل إلى مخازن التعليم التابعة لها في كافة المناطق التعليمية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا