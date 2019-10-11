البدري يتفقد أوضاع إدارة تحكم الـ30 كيلوفولت في بنغازي

أجرى المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء، المهندس عوض البدري، جولة تفقدية يوم أمس لإدارة تحكم الـ30 كيلوفولت بمدينة بنغازي.

وناقش المدير التنفيذي للشركة عوض البدري، المشاكل التي تواجه عمل الإدارة، ومن أهمها منظومة التحكم، والتي تتطلب تدخل شركة سيمنس المتعاقد معها على تطوير المنظومة.

وتأتي هذه الزيارة في إطار اهتمامات المدير التنفيذي لهذا المرفق الحيوي، والذي يغطي رقعة جغرافية كبيرة تمتد من مدينة البريقة إلى منطقة البياضة شرقا، والوقوف على كافة المشاكل في الشركة، لوضع الحلول العاجلة لها حتى تصل الكهرباء للمواطن دونما انقطاع.

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