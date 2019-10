أعلنت الخارجية الروسية في بيان لها أنه “عقدت مفاوضات في روما للإعداد لاجتماع وزيري الخارجية والدفاع في روسيا الاتحادية والجمهورية الإيطالية بصيغة “2+2”.

وأضافت الخارجية الروسية في بيانها أنه “تم مناقشة عدد من المواضيع الرئيسية للتعاون الثنائي والاستقرار الاستراتيجي والأمن الأوروبي وعدم الانتشار وتحديد الأسلحة والعلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي. كما تم بحث القضايا الإقليمية باستفاضة، بما في ذلك الوضع في سوريا وليبيا وفنزويلا. مع التأكيد على أهمية الاستمرار في تنفيذ ـ “مجموعة تدابير مينسك” للتغلب على الصراع في أوكرانيا”.

وحضر من الجانب الروسي نائب وزير الخارجية الروسية، ألكسندر غروشكو، ورئيس قسم العقود الدولية في الإدارة الرئيسية للتعاون العسكري الدولي في وزارة الدفاع الروسية.

The post الملف الليبي على طاولة محادثات إيطالية روسية بصيغة 2+2 appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية