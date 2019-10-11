مدير مستشفى غدامس: الخاطفون يطالبون بالإفراج عن شاب من الزنتان محتجز عند قوة الردع بطرابلس

كشف مدير مستشفى غدامس، محمد الثني، أن خاطفي الأطباء الستة في الزنتان «يطالبون بالإفراج عن شاب من الزنتان محتجز عند قوة الردع»، مشيرا إلى أنه يجري اتصالات مع «المجلس البلدي وأعيان ومشايخ الزنتان».

وقال الدكتور محمد الثني في تصريح خاص لـ«بوابة الوسط»، الجمعة: «سبب الخطف يتعلق بوجود أحد أبناء عائلة الوحيشي محتجز لدى قوة الردع بطرابلس، وطلب الخاطفين هو الإفراج عن هذا الشخص مقابل إطلاق الأطباء، الذين ينتمي بعضهم إلى منطقتي سوق الجمعة وتاجوراء».

وأكد مدير مستشفى غدامس، محمد الثني، أن «الأطباء بخير، وجرى التواصل معهم من قبل شخصيات في المنطقة».

مصدر حكومي: خطف 6 أطباء من قافلة طبية كانت في طريقها إلى غدامس

وأشار الدكتور محمد الثني إلى أن «الفريق الطبي المكون من ستة أطباء يعملون بمستشفى شارع الزاوية، وجرى خطفهم اليوم، بينما كانوا متجهين إلى مدينة غدامس في مهمة عمل».

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