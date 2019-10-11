الحراك المدني بالزنتان يدين الغزو التركي للأراضي السورية ويحذر من تفريغ العناصر الإرهابية داخل ليبيا

الزنتان-العنوان

دان الحراك المدني بالزنتان اليوم الجمعة ما قامت به قوات تابعة لحكومة أردوغان التركية من غزو سافر عابر للحدود إلى عمق أراضي وأحياء سكنية تابعة لإقليم الجمهورية العربية السورية مخلفا وراءه عشرات القتلى والجرحى بما فيهم الأطفال والنساء والشيوخ وتشريد السكان الآمنين.

وأشار الحراك في بيان إلى أن تركيا دولة غير عربية تستهدف إقليم الجمهورية العربية السورية مستخدمة القوة العسكرية ضد قرى ومدن الشمال السوري على أساس إثني عرقي لمكون الأكراد في دليل قاطع على أنها ترتكب جرائم حرب وجريمة التمييز العنصري التي تمادت في ارتكابها حتى للأكراد القاطنين خارج إقليم أراضيها.

كما أشار البيان إلى أنه وبعد نجاح الجيش العربي السوري في محاربة الإرهاب نيابة عن العالم أرادت حكومة أردوغان الإخوانية تقويض أمن سوريا من جديد وبشكل متكرر زاعمة في هذه التحركات إعادة كافة منتسبي السجل الإرهابي التكفيري من عناصرها للأراضي السورية.

وطالب الحراك الجامعة العربية بعقد قمة استثنائية عاجلة على مستوى الرؤساء والملوك العرب لبحث الغزو التركي لسوريا.

كما طالب مجلس الأمن الدولي بإيقاف الحكومة التركية عن تصرفاتها الجنونية ونحذر من إعادة نقل وتفريغ العناصر الإرهابية بالآلاف للأراضي الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية