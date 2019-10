المريمي يكشف تفاصيل خطاب عقيلة صالح إلى الأمم المتحدة والجامعة العربية

قال المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب عبد الكريم المريمي إن “خطاب رئيس مجلس النواب المستشار عقيله صالح عيسى الذي سيتم توجيهه للأمم المتحدة والاتحاد الافريقي والجامعة العربية والاتحاد الاوربي وكل المنظمات الدولية الاخرى يتناول عدم شرعية المجلس الرئاسي لكون الاتفاق السياسي لم يضمن في الاعلان الدستوري ولم ينال ثقة مجلس النواب ولم يؤدي اليمين الدستورية كما هو معمول به في كل دول العالم”.

وأشار المريمي أن “الخطاب يتطرق إلى أن كل المحاكم الليبية القضائية ووفقا للإعلان الدستوري الذي تعمل به الدولة الليبية حكمت ببطلان قرارات وعمل المجلس الرئاسي وحكومته حتى الآن لمخالفته للإعلان الدستوري والقوانين المعمول بها في الدولة الليبية”.

وأكد المستشار أن “خطاب رئيس مجلس النواب شمل الجيش الوطني الليبي”، مؤكداً على أنه “مؤسسة عسكرية وطنية مكلفة من مجلس النواب قيادة عامة ورئاسة أركان وتعمل بتراتبية عسكرية تشمل الضباط وضباط الصف والجنود و الذين تخرجوا من الكليات والمدارس ومراكز التدريب العسكرية ومهمة الجيش حماية الدستور وحدود الدولة ودعم الأمن ومحاربة الإرهاب والفوضى والعمل على استقرار البلاد”.

