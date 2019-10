نبيل القروي: لو أصبحت رئيسا لتونس سأتعامل مع كل الأطراف الليبية لحل الأزمة

أكد المرشح الرئاسي نبيل القروي، أن تونس تقف من بعيد تشاهد الأزمة الليبية ولا تملك جراءة للتعامل والتدخل لحل الأزمة الليبية.

وأضاف القروي، خلال كلمته في المناظرة الانتخابية مع منافسه قيس سعيد ، أن ” تونس والجزائر حاليا ليسوا طرفا في حل الأزمة الليبية”.

وأكمل القروي، أن “مستقبل تونس من مستقبل ليبيا فنحن شعب وحيد، و لابد من الجراءة في التعامل مع الملف الليبي”.

وأوضح القروي، أن ” الحل لابد أن يكون ليبي – ليبي بدعم تونس وجزائري تحت سقف القوى العظمى المهتمة بليبيا “.

وأضاف القروي، أنه ” لو أصبحت رئيس تونس سأتعامل مع كافة الأطراف الليبية للتعاون معهم لحل الأزمة الليبية”.

