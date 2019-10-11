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قيس سعيد: تونس ستكون أرض الحوار بين الأطراف الليبية حال فوزي في الانتخابات الرئاسية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

 

أكد المرشح الرئاسي قيس سعيد، أنه ” في البداية لابد من احترام الشرعية الدولية واحترام كافة القرارات الدولية  الخاصة بليبيا”.

وأضاف سعيد، خلال كلمته في المناظرة الانتخابية مع منافسه نبيل القروي، ” هناك استعداد لتنظيم مؤتمر في ألمانيا لكن بدون حضور الليبيين وهو أمر غير مقبول فهي قضية ليبية في الأساس يحددها الشعب الليبي”.

وأوضح سعيد، أنه ” يجب على الدول الأجنبية أن ترفع أياديها عن الملف الليبي لأن الشعب الليبي هو من يقرر مصيره”.

وأضاف سعيد، أنه ” في حالة فوزه في الانتخابات التونسية سوف يتعامل مع  كافة الأطراف الليبية حتى نضع حد للأزمة”.

وقال سعيد، أنه ” سيعمل على أن تكون أرض الحوار لأن القضية الليبية هي قضية تونس في الأساس “.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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