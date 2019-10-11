منظمة حقوقية: اختطاف 6 أطباء بالقرب من الزنتان

أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا أنها تتابع بقلق، واقعة اختطاف 6 أطباء بالقرب من مدينة الزنتان بالجبل الغربي.

وأوضحت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في بيان لها أن مسلحين قاموا باختطاف 6 أطباء بالقرب من مدينة الزنتان بالجبل الغربي مبينة أن الأطباء المختطفين كانوا ضمن قافلة طبية في طريقها إلى مدينة غدامس في مهمة عمل إنسانية لتقديم الخدمات الطبية لمستشفى غدامس العام.

وأوضحت اللجنة أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الخاطفين يطالبون بإطلاق سراح عز الدين الوحيشي المُعتقل بسجن معيتيقة بطرابلس في مقابل إطلاق سراح الأطباء، الذين ينحدر بعضهم من منطقتي سوق الجمعة وتاجوراء .

وأعربت اللجنة عن استيائها البالغ حيال هذه الواقعة مطالبة المجلس البلدي لمدينة الزنتان ومجلس حكماء وأعيان المدينة بالتدخل العاجل لتأمين إطلاق سراح الأطباء ومراعاة وتقدير مهمة عملهم الطبية والإنسانية وعدم تحميلهم مسؤولية ممارسات وأفعال أطراف أخرى.

وحملت اللجنة الخاطفين المسؤولية القانونية عن سلامة وحياة الأطباء المختطفين.

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