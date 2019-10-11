فضيحة.. قصة مُحتال نجح في سرقة حساب الملحق العسكري الليبي في أمريكا

كشف «ماديسون » المدعي العام الفدرالي بولاية ويسكونسن الأمريكية، أن أحد مشغلي محطات الوقود في ولاية ويسكونسن الأمريكية، استخدم الحساب المصرفي للسفارة الليبية لدفع الضرائب والفواتير، وذلك عقب أن أصدرت هيئة المحلفين لائحة اتهام أمس الخميس، ضد «أحمد كنعان» الذى يعمل داخل المحطة، تتهمه بالاحتيال على أجهزة الوصول ومحاولة الغش في الأجهزة.

وبحسب تقرير لصحيفة «ويسكونسن ستيت جورنال»فأنه وفقًا لوثائق المحكمة، استخدم أحمد كنعان، في عام 2017 أرقام التوجيه والحساب لحساب يخص الملحق العسكري لسفارة ليبيا لدفع 227206 دولارًا كضرائب وفواتير لمحطة الوقود BP التي تملكها زوجته في مدينة جانيسفيل بولاية ويسكونسن.

وصادر عملاء ال FBI اثنين من أجهزة الأيفون من منزل «كنعان» ومكان عمله في ديسمبر الماضي، في اليوم ذاته ، وقد حاول شخص يحمل اسم المستخدم «akanan» مسح أحد الهواتف عن بُعد.

وذكرت الصحيفة أن محامي «كنعان » بيتر مويرز ، لم يرد على البريد الصوتي اليوم الجمعة، عند محاولة الاتصال به، مؤكدة أنه من المتوقع أن يواجه أحمد كنعان عقوبة تصل إلى 20 عامًا في السجن.