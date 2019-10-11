أصيب بقذيفة دبابة.. نقل نجل “الصلابي” للعلاج في ألمانيا بطائرة خاصة من مطار مصراتة

كشف مصدر طبي عن نقل نجل القيادي بتنظيم الإخوان المسلمين (أسامة محمد الصلابي) (عبدالمجيد أسامة محمد الصلابي) المكني بـ”عبدو” من مواليد 2002 إلي دولة المانيا عن طريق مطار مصراتة الدولي لأجل العلاج بطائرة خاصة وبحضور والده يوم الجمعة 11 أكتوبر 2019.

كان “عبد المجيد” قد أصيب بقذيفة دبابة موجهة من قبل القوات المسلحة الليبية علي تجمع مسلح يرجع إلي الحشد بمحور اليرموك – طرابلس في 7 أكتوبر الجاري، مما أدت الإصابة إلي بتر ساقة اليسري.

يأتي ذلك في وقت كشف فيه مسؤول ملف جرحى الميليشيات المسلحة بالمنطقة الوسطى حمزة حنيش، عن إيقاف علاج جرحى عملية “بركان الغضب” التابعين لحكومة الوفاق، في تونس بسبب عدم دفع الديون المستحقة عليهم للمستشفيات التونسية.

وقال حنيش، في تصريحات لقناة “فبراير”، إن الشركة المتكفلة بالجرحى في تونس طالبت المجلس الرئاسي برئاسة فائز السراج بـ30 مليون دينار تونسي، والأخير لم يسدد هذه المستحقات حتى هذه اللحظة، على حد قوله.

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