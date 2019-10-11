العثور على «قذائف غير متفجرة» بحدائق المجمع الحكومى في سرت

عثر على قذائف غير متفجرة من مخلفات الحرب بحدائق المجمع الحكومى في مدينة سرت.

وقال مصدر بالمنظمة الدنماركية لازالة الالغام لـ«بوابة الوسط» إن «فريق الكشف عن الالغام والمخلفات الحربية عثر خلال عمليات مسح قام بها بالمجمع الحكومى بسرت على عدد من القدائف غير متفجرة ومخلفات حربية بمختلف الحدائق داخل المجمع الحكومى لمكاتب الوزارات وبلدية سرت».

ولفت المصدر إلى أن فريق المنظمة قام بـ«تجميع كافة المخلفات والقدائف والتخلص منها من قبل عبر الخبراء بالمنظمة الدنماركية».

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